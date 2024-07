Maurizio Battista – Tutti contro tutti stasera su Italia 1

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 10 luglio 2024)1 torna alla Comedy e, mercoledì 10 luglio 2024, trasmette. Lo show andrà in onda in prima serata alle 21,20 circa.è uno spettacolo teatrale diche ha debuttato nel 2021 e che è stato portato in televisione quest’anno (2024). Nello spettacolo,ripercorre i suoi trent’anni di carriera, raccontando aneddoti e riflessioni sulla vita con il suo stile ironico e caustico.parla di sé, della sua famiglia, dei suoi amici e delle sue esperienze, spaziando da temi leggeri a quelli più seri, sempre con il suo immancabile sguardo disincantato sulla realtà. Oltre a, nello spettacolo ci sono anche Dado e I Gemelli di Guidonia.