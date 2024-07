Letizia Petris e Paolo Masella l’allarme dei fan | un gesto ha scatenato il panico sui social

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)non postano insieme per qualche ora: scattadei fan I Paoleti scatenati suidopo aver notato con la solita attenzione l’assenza di scatti congiunti tra, la coppia nata nella casa del Grande Fratello e che starebbe proseguendo anche fuori dal loft di Cinecittà la relazione. Ma i fan del giovane macellaio romano e della fotografa hanno alimentato nuove paure tra Instagram e X, dopo che i più attenti hanno notato la distanza di, uno a Roma e l’altra a Coriano, che però non hanno postato insieme suiper diverse ore (il loro ultimo post risale a qualche giorno fa). Soffia aria di crisi nella coppia o semplicemente hanno deciso di prendersi una piccola pausa dai? LEGGI ANCHE: Diletta Leotta e Karius, nuova tappa della luna di miele: retroscena e curiosità Già nelle scorse settimane i fan erano andati in allarme davanti ad alcuni gestidi, come quella volta in cui lasembrava aver rifiutato un bacio dell’ex gieffino, situazione che è poi stata analizzata con lucidità da, che ha subito stroncato le paure dei fan.