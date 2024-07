Lavorare insieme per migliorare la sicurezza nel settore orafo ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Incrementare laneldella provincia di: questo il messaggio chiave emerso dalla riunione svoltasi stamattina in Prefettura. Il Prefetto Maddalena De Luca, affiancata dai vertici provinciali delle forze dell’ordine, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali per discutere e confrontarsi sul tema delladelle aziende orafe. La riunione, che ha visto una significativa partecipazione degli imprenditori del distrettoaretino, è stata l’occasione per riaffermare il forte sostegno delle istituzioni alle aziende locali e per sottolineare l’importanza di un notevole miglioramento nella prevenzione dei crimini che coinvolgono queste imprese. Il Prefetto De Luca ha esortato le aziende a rafforzare i sistemi dipassiva e a implementare misure lungo l’intera filiera produttiva che possano fungere da deterrente contro le azioni criminose.