L’aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi? Semmai il Colosseo non ha fatto nulla per difenderlo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giuseppe Bonomi è l’ex presidente di Sea e Alitalia all’epoca della nascita deldi. E in un’intervista all’edizione milanese di Repubblica si schiera contro l’idea di intitolare lo scalo a Silvio. «Gli intestino il, ma non», dice Bonomi. Perché il Cavaliere «ha fortemente caratterizzato l’imprenditoria italiana degli ultimi cinquant’anni, ma non ha mosso un dito per difenderla». Mentre la sua cosiddetta Rivoluzione Liberale «è stata semplicemente enunciata. L’attuazione è stata praticamente».diSulla scelta di intitolare l’ex hub al fondatore di Forza Italia Bonomi dice di non avere «in contrario alche vengano intitolate avie, piazze, ma da cittadino esprimo la delusione.