La notte prima di Taylor Swift

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cinque mesi di attesa, com’è accaduto in Argentina a Buenos Aires, forse è un po' troppo. Ma accamparsi con tenda e sacco a pelo il giornodi un concerto, fuori dallo stadio dove canterà il nostro o la nostra cantante del cuore per conquistarsi un posto nelle prime file, si può anche fare. Del resto, una passione è una passione. E la si dimostra anche con gesti un po' folli. Importante è che lo si faccia con lo spirito giusto. Così può accadere per i due concerti dia San Siro di sabato e domenica prossima. Per avere la situazione sotto controllo si è tenuto a Palazzo Diotti il vertice del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia al quale hanno partecipato il questore Bruno Megale, i vertici dei comandi provinciali di Arma e Finanza, l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, i promoter della società D’Alessandro e Galli e i rappresentanti di Mi-St.