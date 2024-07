Inter Stramaccioni presenta Taremi | Solida alternativa a Lautaro-Thuram

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non poteva che essere Andreare Mehdi, nuovo acquisto dell’. L’ex tecnico nerazzurro ha infatti allenato in Iran, patria dell’attaccante, ed ha rilasciato un’essantevista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “La storia calcistica diè iniziata in Iran: è esploso nella squadra della sua città per poi, a 22 anni, approdare in uno dei club più famosi d’Asia: il Persepolis. Lì si è messo in mostra segnando oltre 50 gol in tre stagioni ed è attirato l’attenzione del mio ex presidente, lo Sceicco Jassim Al Thani“. Sul suo ruolo all’, invece: “Potrà essere unaal duo, che ha appena dominato il campionato. Si tratta di un’operazione molto importante, specialmente perché a parametro zero“.