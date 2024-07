Immigrazione clandestina il blitz della Guardia di Finanza di Salerno | i dettagli delle operazioni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In data odierna, la Tenenzadidi Battipaglia del Comando Provinciale di, ha eseguito una ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia diapplicativa di misure cautelari personali nei confronti di 47 indagati e segnatamente 13 destinataricustodia in carcere, 24custodia domiciliare e 10misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e professionali per 12 mesi. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’, violazione dell’art. 12 D. Lvo 286/98 contenente disposizioni contro l’, riciclaggio, autoriciclaggio, utilizzo ed emissione di fatture perinesistenti.