Il terrore come una nuova strategia di Putin?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sono emersi nuovi inquietanti dettagli sull'attacco russo alle città ucraine che ha sconvolto il mondo la mattina dell'8 luglio con le immagini dei piccoli pazienti oncologici dell'ospedale pediatrico Okhmadit con i volti insanguinati, costretti a ripararsi dai missili nel cortile della struttura. E contrariamente a quanto dichirato dalle autorita russe, gli esperti indipendenti hanno già stabilito che gli obiettivi civili a Kiev e a Dnipro sono stati colpiti dai missili russi e alcuni osservatori sostegono che gli ospedali, le scuole e altri obittivi civili non sono stati colpiti per errore ma in maniera intenzionale e consapevole.Clicca qui per vedere il video completo sul canale YouTube di TommyN.D.