Giorgetti In arrivo decreti per realizzare il federalismo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – "Sono in corso le attività istruttorie per predisporre uno o piùattuativi, anche per superare gli ostacoli operativi che hanno impedito la completa realizzazione delfiscale". Lo dice il ministro dell'Economia, Giancarlo, in audizione sullo stato di attuazione e sulle prospettive delfiscale. "I dati mostrano – aggiunge -che la difficoltà nella riscossione costituisce la principale causa delle crisi finanziarie degli enti locali".