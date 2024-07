Forio | Aggredisce i genitori e poi tenta di scappare in aliscafo arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024): I Carabinieri arrestano un uomo per lesioni personali eta estorsione nei confronti dei, l’indagato nella fuga hato anche di imbarcarsi in undi Ischia i militari della locale stazione intervengono – allertati dal 112 – in un appartamento per la segnalazione di una lite in famiglia. Ai militari bastano pochi minuti per comprendere cosa stesse accadendo. In casa, oltre ad una signora 68enne con il marito 64enne, c’è anche un 28enne ed è il loro figlio. Lui è già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla madre e indossa il braccialetto elettronico. Incurante dell’epilogo, il 28enne era tornato davanti casa e stava minacciando ipretendendo denaro. Il padre si rifiuta e a quel punto il giovane lospintonandolo e facendolo cadere a terra.