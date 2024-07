Fabbri presidente del consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Primo, in piazza Borghesi, piena di gente, a Savignano sul Rubicone, presieduto da Nicola Dellapasqua, 37 anni, centrosinistra, che dopo essere stato vicesindaco per dieci anni, è il nuovo e undicesimo primo cittadino. Nel ballottaggio aveva sconfitto Lorenzo Sarti, centrodestra, per 321 voti. Dellapasqua ha prestato giuramento e ha presentato la nuova giunta composta da Stefania Morara, vicesindaca con delega a Urbanistica e rigenerazione urbana, edilizia pubblica e privata opere pubbliche strategiche e progetti europei, centro storico e viabilità, eventi, promozione del territorio, Rubicone; Roberta Armuzzi, assessora con delega a Legalità e sicurezza, polizia locale verde pubblico, decoro urbano, benessere animale, manutenzioni, quartieri e partecipazione, cultura, politiche per la parità di genere; Francesca Castagnoli, assessora a Bilancio e tributi, politica complessiva delle entrate, controllo di gestione, società partecipate, lavori pubblici, patrimonio, protezione civile, semplificazione e trasparenza; Alessio Tomei, assessore a welfare, politiche attive per il lavoro, integrazione, volontariato e terzo settore, politiche giovanili, servizi educati per l’infanzia, comunicazione, sport, digitalizzazione, innovazione, sistemi informativi; Roberto Censi, assessore a Ambiente e politiche per la sostenibilità, comunità energetiche, raccolta e smaltimento rifiuti politiche innovative per la casa, mobilità sostenibile, attività produttive, agricoltura e commercio.