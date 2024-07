Contratto PA Aran | aumento medio 160 euro al mese e più smartwork

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (askanews) – È terminato nel primo pomeriggio all’l’incontro con i sindacati sul rinnovo del Ccnl delle Funzioni centrali per il triennio 2022-24. Il prossimo è fissato per il 23 luglio. “Abbiamo innanzitutto presentato le risorse finanziarie disponibili e i dettagli del, per cui è previsto un incrementodel 5,78%, corrispondente a 160alper 13 mensilità” spiega il presidente dell’Agenzia, Antonio Naddeo, secondo quanto riporta un comunicato. “È bene sottolineare che si tratta di un, per cui, alcune categorie come i funzionari potranno ricevere un incremento superiore a 170. Riguardo poi al tema degli anticipi erogati nel dicembre scorso, abbiamo specificato ai sindacati che questi non limitano la possibilità di negoziare una diversa allocazione.