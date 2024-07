Caso Miracca | Archiviate tutte le accuse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Prevista per il 10 settembre la decisione sull’avvio del processo o sulla chiusura delgiudiziario che vede coinvolta l’ex assessora al Commercio del Comune di Voghera Francesca(nella foto) e altri cinque indagati, accusati di corruzione elettorale. I coinvolti stanno affrontando l’udienza predibattimentale, un passaggio introdotto dalla legge Cartabia di riforma della Giustizia, che funge da filtro nei procedimenti dove non c’è stata udienza preliminare per stabilire se una vicenda giudiziaria debba essere approfondita in dibattimento o possa essere chiusa con sentenza di non luogo a procedere. Oltre a, sono in udienza predibattimentale Assunta Onorato, Valentina Lacco, Andrea Di Simone, Francesco Patti e Marianna Cammarata, mentre un’altra indagata aveva patteggiato nel 2023 quattro mesi di reclusione.