Calcutta rompe il silenzio e parla della fidanzata vittima di stalking da parte di Morgan

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il caso è stato sollevato oggi da Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, oggi, 10 luglio su Il Fatto Quotidiano ha sollevato il casodenuncia dia carico dila collega Angelica Schiatti, attualedi. La Schiatti, che ha denunciatooggi ha ringraziato per il sostegno. «Grazie di cuore per la solidarietà e l’affetto che sto ricevendo da molti di voi. Sono stata inquattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti cheno per me) sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani. Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni.Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe MAI essere lasciata sola».