Assalto a Morra | l’Arezzo cerca il colpo Piace anche Langella ai dettagli per Coccia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) di Luca Amorosi AREZZO Stanno entrando nel vivo le trattative che il direttore Aniello Cutolo sta portando avanti su più fronti per puntellare per gradi l’organico a disposizione del tecnico Troise. Dall’Emilia e più precisamente da Modena danno per fatto il ritorno diin amaranto a titolo definitivo. La società del presidente Manzo avrebbe, dunque, deciso di puntare forte su un profilo che ha ben figurato nella scorsa stagione e che può ancora avere margini di miglioramento, vista la giovane età. Con il rientro del mancino classe 2002, Cutolo ha dunque quasi sistemato la difesa: "Arriverà un quarto centrale che si unirà a Gigli, Chiosa e Lazzarini", ha detto durante la presentazione del difensore ex Rimini. In cima alla lista c’è sempre Dario Del Fabro: sardo classe 1995, arriverebbe dall’Yverdon, dove ha collezionato 31 presenze nella massima serie svizzera.