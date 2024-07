Venti Paesi Ue si ribellano al viaggio di Orbán da Putin | Condotta sleale nessun mandato da parte nostra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) È passata poco più di una settimana da quando l’Ungheria ha preso il timone del Consiglio dell’Unione europea e a Bruxelles già cominciano a volare gli stracci. Il 1° luglio, il Paese guidato da Viktorha inaugurato il suo semestre alla guida del Consiglio Ue. Un’opportunità che il primo ministro ungherese ha voluto sfruttare per fare due viaggi non concordati con gli altri leader europei: uno a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir, l’altro a Pechino per incontrare il leader cinese Xi Jinping. In vista del Coreper di domani, mercoledì 10 luglio, unana di Stati Ue sono pronti a denunciare questi due viaggi. L’accusa rivolta a, a quanto si apprende, è quella di slealtà. «Come si concilia» ila Mosca, si chiede un diplomatico citato dall’Ansa, «con il principio di leale cooperazione?».