Turetta minacciava Giulia con più di 300 messaggi | O ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Filippo, accusato dell‘omicidio volontario premeditato della sua ex fidanzataCecchettin, aveva mostrato comportamenti ossessivi riguardo al loro futuro, come emerge dairecuperati dagli inquirenti. Uno WhatsApp inviato daa Cecchettin nel febbraio 2023 esprimeva chiaramente questa ossessione: “Mettiti in testa che o cio laper”. Questoo è ora parte degli atti dell’inchiesta. Secondo le indagini dei carabinieri,non aveva accettato la fine della relazione e, stando alle testimonianze di amici e familiari di, si comportava come se fosse certo di poterla riconquistare. La sua ostinazione e incapacità di accettare la separazione hanno portato a tragiche conseguenze, culminando nel reato di cui è ora accusato.