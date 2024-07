Tunué – le uscite di giugno agosto e settembre 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 9 luglio 2024) Vi presentiamo in questo articolo ledella casa editriceper. Volumi che si rivolgono a tante tipologie di lettori e lettrici. Fateci sapere quali avete intenzione di acquistare e leggere. MANDRAKE ENIGMISTICA IMBARAZZANTE dal 7Con la sua famiglia Imbarazzi è uno degli influencer più seguito in Italia. Un libro di giochi e indovinelli per tutta la famiglia. LA LUNGA DISCESA dal 28L’adattamento a fumetti del romanzo di successo di Chris Reynolds con una postfazione del rapper Amir Issaa. UNICO – IL RISVEGLIO dal 6Nato da una ambiziosa campagna Kickstarter, Unico riscrive il classico di Osamu Tezuka, il “Dio del manga”, in una rinnovata veste per le giovani generazioni di lettori con i disegni della formidabile coppia giapponese Gurihiru (Eisner Award nel 2022).