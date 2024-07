Traffico Roma del 09-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) Luceverdedalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna si rallenta perintenso il lavori tra le uscite di via Pontina e via via Salaria la polizia locale segnale incidente all’altezza di via Prati Fiscali conrallentato in direzione del raccordo anulare in centro fino alle ore 18 in via Molise in corso una manifestazione nei pressi delle Ministero delle imprese e delle made in Italy non si escludono disagi alnelle vie limitrofe sempre per una manifestazione questa volta al ostiens in via Capitan Bavastro la polizia locale segnala possibili disagi alpreside gli uffici del dipartimento mobilità sostenibile e trasporti diCapitale E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito