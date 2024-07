Toti massacrato su Rai3 ira Gasparri | Uno scandalo E ancora parlano di Rainews?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) La sinistra sta facendo cagnara da domenica su una polemica pretestuosa contro, ma non si indigna di fronte a uno scempio mediatico andato in onda sunel corso del programma Petrolio lunedì sera. Come sono andate le cose lo racconta Maurizio: “In queste oretutti di24, che ha l’1% di share, ma io vorrei parlare di, vista sicuramente da più gente: ieri sera ‘Petrolio’ – informa il senatore di FI – ha fatto un massacro mediatico di Giovanni. Come se ci fosse già la sentenza: con interviste per strada alla gente che veniva aizzata contro il governatore della Liguria”.: “Petrolio fa fare la morale a Davigo su” L’inchiesta su Rai Tre è andata in onda a indagine giudiziariaaperta.