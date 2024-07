Sinodo dei vescovi l’appello della base cattolica | Basta maschilismo nella Chiesa e più spazio alle donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 –, piùa tutti livelli ecclesiali, ma sul diaconato femminile nessuna decisione. Né ora, né entro l’anno. Tutto come previsto alla presentazione dell’Instrumentum laboris che accompagnerà la riflessione dell’ultima sessione deldeidedicato alla sinodalità, in programma ad ottobre. Non sarà dunque la prossima assise a deliberare sul ripristino (o meno) del ruolo delle diacone – tema incandescente nel dibattito ecclesiale –, quanto piuttosto uno dei dieci gruppi di lavoro voluti dal Papa per affrontare le questioni pastorali più concrete emerse nell’ambito dell’assemblea dello scorso anno. L’attesa è per il giugno 2025, termine massimo di presentazionesintesi del think tank di studio, fermo restando che l’ultima parola spetterà al Pontefice e a nessun altro.