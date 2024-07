Sinner | È una sconfitta difficile da digerire ma devo sforzarmi di guardare le cose positive del torneo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2024)torna a parlare dopo oltre un’ora dallacontro Medvedev ai quarti di Wimbledon. In semifinale ci va il russo, sfiderà Alcaraz. All’italiano, numero uno al mondo, rimane la frustrazione per una partita che era nelle sue corde. Chissà se il malore non c’avesse messo lo zampino. Ma è lo stesso tennista a chiarire che già ieri sera stava male. Onore comunque a Medvedev, autore di una partita di altissimo livello. «È unada, ora sono frustrato, madiledi questo». Poi la spiegazione di Janniksul malore accusato nel terzo set. «Non voglio togliere nulla a Daniil che ha meritato oggi perché ha giocato meglio. La scorsa notte non ho dormito bene, e questa mattina non mi sentivo bene, mi girava la testa, mi sentivo debole.