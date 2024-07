Scherma la storica impresa Ecco In punta di fioretto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarà in prima serata Rai "Indi" documentario che, partendo dallo storio clubjesino, racconta la vittoria epocale delle ragazze dellaitaliana alle Olimpiadi di Londra 2012. Andrà in onda martedì prossimo su Rai Due. Una produzione Verve Media Company in collaborazione con Rai Documentari e il patrocinio della Federazione Italiana. Protagoniste le fiorettiste della nazionale italiana che hanno conquistato l’intero podio della gara individuale e la medaglia d’oro nella gara a squadre. Quattro medaglie tutte italiane, un vero e proprio capolavoro sportivo, l’Italia sul tetto del Mondo in chiave assoluta. Un racconto epico girato proprio a Jesi, di uno sport valoriale per eccellenza, che ripercorre tutti gli assalti scandendone la tensione nei singoli momenti attraverso il racconto diretto dei protagonisti di quell’