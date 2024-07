Saudi Aramco non teme la transizione verde Il petrolio è qui per restare i motori a carburante pure

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ci sono le favole, c’è la propaganda e poi c’è la realtà delle cose. Anche il colosso(la più grande compagnia petrolifera al mondo) è piuttosto convinta che, stando così le cose, il mondo ci metterà molto, molto tempo a smettere di utilizzare. Ad una conclusione simile era arrivata qualche mese fa anche Jp Morgan, la più grande banca statunitense, che aveva definito “irraggiungibili” gli obiettivi di riduzione dei consumi attualmente prospettati. Iti sono così confidenti in tal senso che, come riporta il quotidiano londinese Financial Times, hanno acquistato per 740 milioni di euro il 10% di Horse Powertrain, azienda specializzata nella costruzione di, tradizionali ed ibridi, che ha come altri azionisti Renault e il costruttore cinese Geely.