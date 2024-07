Roma | provocano incidente sul GRA e scappano travolti due motociclisti della Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 luglio 2024) Nel tardo pomeriggio di ieri, due donne alla guida di una Peugeot di colore blu, con targa francese dopo aver causato unstradale sulla rampa di uscita del Grande Raccordo Anulare, si sono date alla fuga travolgendo duedel Corpo didiCapitale. Delle investitrici si sono perse le tracce in direzione di Ostia, mentre per caschi bianchi, soccorsi presso l’ospedale Grassi, le ferite hanno riportate sono state giudicate guaribili in 15 e 3 giorni salvo complicazioni. Sull’episodio che ancora una volta vede coinvolti gli agenti cittadini é intervenuto il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori), che per voce del Segretariono aggiunto Marco Milani rende noto: ” Ancora una volta colleghi del Corpo diriportano ferite nello svolgimento del loro servizio quotidiano.