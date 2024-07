Pronto il marciapiede sulla statale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Completata la realizzazione delche dallaAdriatica conduce agli impianti sportivi di Cupra Marittima costeggiando la provinciale Montevarmine per Massignano. Un intervento del valore di 126 mila euro, completamente finanziato da bilancio comunale, (100 mila del bilancio 2023 ed i restanti 26 mila del bilancio 2024). Un progetto di grande importanza per la sicurezza dei cittadini e dei ragazzi che frequentano i campi di calcio, per i loro familiari, per gli spettatori, ma anche per gli ospiti del vicino campeggio. Si tratta di un progetto che prevede anche la riqualificazione degli spazi, poiché tra la carreggiata e gli impianti sportivi ci sono diversi metri di ’luce’ su cui saranno messe essenze arboree e installate panchine per chi si fermerà ad assistere agli eventi.