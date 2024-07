Pino D’Angiò le commoventi parole del figlio ai funerali

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 9 luglio 2024) Social., ledelai, pseudonimo di Giuseppe Chierchia, classe 1952, è morto il 6 luglio 2024 a 71 anni ed è stato un cantautore italiano. È diventato noto con canzoni pop negli anni ottanta, in particolare con il singolo Ma quale idea, grazie al quale ha raggiunto la popolarità in Italia e all’estero, in particolar modo in Spagna, dove il brano rimase al vertice della hit parade per quattordici settimane nel 1981. Ledeldurante ihanno commosso tutti. ( dopo le foto) Leggi anche: La malattia di, un duro calvario: i sintomi a cui fare attenzione Leggi anche: Addio per sempre a, come è morto: le cause Leggi anche: Giovanni Rana, esplode forte la polemica: “30 euro al giorno per farlo Leggi anche: Calcio italiano in lutto, il giovane campione muore in un tragico incidente, il doloroso annuncio delaiQuesta mattina, 9 Luglio 2024, nella chiesa del Salvatore a Pompei, aidi, morto a 71 anni e malato da tempo, sei operazioni alla gola e due tumori polmonari come lui stesso aveva raccontato, c’erano ilFrancesco e la moglie Teresa: i suoi grandi amori.