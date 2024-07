Patuelli tassazione su risparmio è pesante va ridotta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) I risparmiatori in Italia subiscono "unache spesso li orienta ad investire all'estero" e che va quindi. Lo afferma il presidente Abi Antonionel suo intervento all'assemblea dell'associazione. Secondooggi "i risparmiatori che investono a medio e lungo termine subiscono unadi quasi il 60% del reddito lordo prodotto dalle banche: si sommano l'Ires, l'addizionale del 3,5% e quelle locali, la cedolare secca sui dividendi, l'Irap, l'Imu e l'imposta del bollo". Ilinvestito in strumenti di liquidità delle banche è indispensabile per erogare prestiti, ha aggiunto. .