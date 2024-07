Matri | Conte straordinario e la Juventus cresce ma Inter favorita!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Alessandro, ex attaccante di Milan e, ha commentato le mosse delle principali squadre di Serie A e in particolare di Napoli con– Alessandro, commenta positivamente il mercato della, ma pone ancora l’di Simone Inzaghi davanti a tutte: «I bianconeri stannondo molto e possono puntare a vincere il campionato, anche se al momento metto ancora l’come. I nerazzurri ripartono dalle certezze dello scorso anno e hanno aggiunto ottimi elementi come Zielinski e Taremi, migliorando ulteriormente il livello della rosa». ARMA– Lo stessoperò elogia il suo ex allenatore Antonioal Napoli: «Il mister è. Quando arriva,riesce subito a trasmetterti la sua mentalità vincente.