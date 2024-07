Mamma e figlia investite mentre attraversano la strada portate in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Grosseto, 9 luglio 2024 – Paura a Grosseto, dove nella serata di oggi intorno alle ore 21 in viale Ximenes una madre e lapiccola sono stateda un’auto. Lanciato subito l’allarme al 118, sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Grosseto, la Misericordia e l’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna e alla bambina che era in stato di choc. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’Misericordia e la piccola al pronto soccorso pediatrico per accertamenti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi. .