L’Europeo fin qui perfetto della Francia

(Di martedì 9 luglio 2024) Il sogno è ancora vivo: lapuò vincere gli Europei senza segnare un gol su azione. La statistica è nota, e non riusciamo a non pensarci: su 5 partite giocate, i “bleus” hanno fatto 3 gol, 2 autogol e 1 calcio di rigore. E tuttavia la squadra si è qualificata alle semifinali di Euro 2024, dove giocherà contro la sfavillante Spagna. Una specie di miracolo di economia dello sforzo, paradossale per la Nazionale che, forse, in tutta Europa, disponemaggiore quantità di talento. Una Nazionale che, quasi letteralmente, non sa più dove mettere i propri giocatori forti. È costretta a lasciarli a casa, a far finta che non esistano. L’artefice di questa magia, questa versione suprema e perfezionata del corto muso, è chiaramente il generale Didier Deschamps, che da quando siede sulla panchinaha costruito nazionali brutali, nel compromesso sfrenato tra le risorse a disposizione e quanto ci si può esprimere.