L’agguato alla ex Le parole agghiaccianti dopo i colpi di fucile | | Spero di averla uccisa

(Di martedì 9 luglio 2024) "Le ho sparato du botti.dipresa bene". Una battuta da sicario in un b-movie da cinema di periferia, ma non è una sceneggiatura, bensì la frase reale che Gianluca Molinaro ha pronunciato al telefonoavere ucciso giovedì all’ora di pranzo l’ex compagna Manuela Petrangeli, dquale era separato da tre anni e con cui aveva un figlio di nove. La frase l’ha detta a Debora Notari, che con il killer aveva vissuto prima di Manuela e gli aveva dato una figlia, subendo soprusi la cui denuncia era stata poi ritirata. La prontezza di riflessi ha permessodonna di "accompagnarlo" finocaserma dei carabinieri per costituirsi e non mettere in atto il proposito di suicidarsi con lo stessoa canne mozze con il quale aveva ucciso l’altra davanti alle colleghe.