Ladri rubano una piscina di 8 metri | l’incredibile furto ai confini della realtà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Una storia che ha delarriva da Bolgare, nella bergamasca, dove una famiglia si è risvegliata con una spiacevole sorpresa: la loro, una struttura di ben 8per 2,5, era sparita nel nulla. La vicenda, inizialmente condivisa sul gruppo Facebook locale “Sei di Bolgare se”, è stata confermata dai proprietari stessi, ancora increduli di fronte all’accaduto. “Ci ridiamo sopra perché sembra una barzelletta, eppure è successo davvero”, hanato, specificando che laera addirittura “pienissima” d’acqua. “Alle 20 sono uscito in giardino e laera al suo posto come sempre. La mattina seguente, al nostro risveglio, era sparita: non possiamo davvero crederci“, ha spiegato il padrone di casa. Ilè avvenuto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio.