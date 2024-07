La mostra sul modernismo in Ucraina che racconta il suo carattere paneuropeo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) «“In the eye of the storm” è anticonformista, ribelle, è un progetto educativo più che diplomatico che si oppone alla narrazione del Cremlino. È l’occhio del ciclone deleuropeo. È un’anti-propaganda a tinte arancio e viola», dice a Linkiesta Katia Denysova, storica dell’arte specializzata inucraino, studi decoloniali e postcoloniali, arte e identità nazionale e co-curatrice dellainaugurata sabato scorso alla Royal Academy of Arts di Londra. “In the eye of the storm. Modernism in Ukraine (1900-1930)”, a oggi lapiù completa sull’arte moderna in, riunisce 65 opere, molte delle quali in prestito dal National Art Museum of Ukraine e dal Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine. Tra gli artisti ci sono Alexander Archipenko, Sonia Delaunay, Alexandra Exter e Kazymyr Malevych, ognuno dei quali ha lasciato un segno indelebile suline sullo sviluppo della scena artistica europea all’inizio del ventesimo secolo.