Jeff Banks fuori dal Cda di Vivienne Westwood? L’indiscrezione

(Di martedì 9 luglio 2024) Una voce che ancora non è stata confermata dalle due parti, ma che potrebbe essere vera., membro storico del Consiglio di Amministrazione di, potrebbe essere estromesso. Si tratta di una lotta di potere a tre: potrebbe infatti essersi messo contro Andreas Kronthaler, vedovo della stilista e direttore creativo dell’azienda. Oltre a lui, Carlo D’Amario, il CEO, in una lotta per il controllo del brand. Dopo una storica asta in cui sono stati venduti tantissimi capi della compianta stilista, ora la rivoluzione potrebbe passare anche per il CdA del brand.gestisce ancora il brand, nascendo come imprenditore, e avendo un occhio commerciale per le operazioni.: le motivazioni Era amico della stilista da tanti anni, ma era passato nel consiglio solo nel 2022, pochissimo prima della morte di lei.