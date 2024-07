Ippodromo Snai San Siro | debutta la nuova pista del trotto Il programma della serata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Milano, 9 luglio 2024 –ladelall’San, dopo un’attesa di quasi 10 anni. Giovedì 11 luglio, nella struttura rimessa in sesto di fresco, è inunaspeciale: andrà in scena l'evento "Luci a SanGrand Opening", in cui sarà presentata e inaugurata ufficialmente ladel, oltre al restaurotribuna secondaria che riapre al pubblico diventando laTribuna dele alla presentazione di Gami, Galleria Archivio multimediale dell', che ripercorre la storia di Sane dell'ippica italiana. IlA partire dalle 19.30, lasarà anche l'occasione per celebrare un percorso di quasi 10 anni intrapreso datech con l'obiettivo di trasformare un impianto dedicato solo al galoppo in un'arena polifunzionale in grado di ospitare tutte le discipline sportive equestri e parallelamente offrire un ricco palinsesto di intrattenimento, dai concerti alle mostre, per coinvolgere un pubblico sempre più ampio.