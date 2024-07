Gli italiani sono i più impoveriti dall’inflazione tra i Paesi Ocse

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) L’occupazione in Italia cresce a livelli record. Ma il grande problema restano i salari. Nonostante il rallentamento della spinta inflazionistica, il nostro Paese è quello che ha registrato il maggior calo dei salari reali – quelli parametrati al costo della vita – tra le maggiori economie dell’. Che vuol dire, in pratica, perdita del potere d’acquisto per i lavoratori. Secondo l’Employment Outlook 2024 dell’organizzazione parigina, nel primo trimestre dell’anno i salari realierano ancora inferiori del 6,9 per cento rispetto a prima della pandemia. Grazie ai rinnovi di importanti contratti collettivi, soprattutto nel settore dei servizi, il numero di dipendenti del settore privato coperti da un contratto collettivo scaduto e? sceso nel primo trimestre del 2024 al 16,7 per cento dal 41,9per cento dell’anno precedente.