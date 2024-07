Giubbotti di pelle e tinte audaci Lo stile anche di vita dei punk

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024). In una parola: feccia. Più prosaicamente: immondizia, materiale di qualità scadente. Ovvero tutto quel che è disprezzato, scartato, rifiutato dal conformismo della società benestante. Che è come si sentivano le giovani generazioni angloamericane degli anni ‘70 e ‘80. Niente di meglio, perciò, che rimarcarlo attraverso atteggiamenti, guardaroba, gusti, costumi volutamente oltraggiosi: creste mohawk asgargianti,di, t-shirt strappate e personalizzate, jeans sdruciti, cinture borchiate, scarponi da lavoro – come le celebri Dr. Martens che diventeranno il must della frangia nazi –, puzzo di birra, rabbia e improperi. Welcome to thestyle: la subcultura giovanile più provocatoria, dissacrante, eccessiva e rumorosa di fine Novecento, cui è dedicata questa puntata del viaggio attraverso i movimenti giovanili.