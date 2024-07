Fuorigioco Speciale Dimaro | da domani con Fabiola Cimminella

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 9 luglio 2024)inviatasulle tracce del Napoli. ASu Tele A (n.13 dgt) da mercoledi 10 luglio, alle 21.15, va in onda “” spin-off di Fuori gioco con una nuova produzione. Parterre ricco guidato dall’inedita coppia formata da Gianluca Gifuni econ gli inviati dei principali quotidiani Nazionali. Dall’ex portiere Salvatore Soviero a mister Enzo Montefusco, passando per il campione del mondo Ciccio Graziani, oltre ad un paio di ospiti a sorpresa avvolti ancora dal mistero.è un volto già noto ai telespettatori perché durante la stagione calcistica ha seguito il campionato con interviste ai protagonisti. Un altro importante tassello che si aggiunge alla Florida carriera della frizzante conduttrice napoletana che non smette mai di stupire il suo pubblico per la professionalità con la quale lavora e la sua straripante bellezza.