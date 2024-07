Euro 2024 | mercato nero biglietti rivenduti ticket camuffati da libri per bambini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) E’ sempre più creativo il modo in cui i rivenditori illegali diperstanno provando a piazzare i tagliandi nel. Come riferisce la Bild, l’ultima trovata è quella di camuffare i, in particolare quelli di stasera per Spagna-Francia a Monaco di Baviera, all’interno di un noto portale per la vendita diusati. Isono stati proposti nella categoriaper, e l’offerta è indicata come 2 xSpagna-Francia, al prezzo di 650. Evitando le parole biglietto o tessera, i rivenditori illegali disperano così di aggirare le severissime norme Uefa.daperSportFace. .