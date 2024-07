Damiano assente dai social che vita fa il frontman dei Maneskin?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Un velo di mistero sta avvolgendoDavid dei: chefa ildel gruppo più amato del momento? C’è un velo di mistero che circonda laattuale diDavid, il carismaticodei. Notoriamente attivo suimedia, la sua assenza da piattaforme come Instagram ha alimentato speculazioni e curiosità tra i fan. L’ultimo aggiornamento risale al 25 giugno, con una foto che lo ritrae in un outfit Diesel, marchio per cui è stato nominato “primo ambasciatore maschile mondiale”. Ia New York -Ansa- Notizie.comDa allora, silenzio. Questa mancanza di notizie ha portato a interrogativi sulla sua quotidianità e sui progetti futuri, sia personali che con la band.Da quando ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per stare vicino alla nuova compagna Dove Olivia Cameron (Chloe Celeste Hosterman), l’allure intorno asembra più quella di una star hollywoodiana che non quella di un divo del rock.