Criscitiello elogia | Inter ha fatto quello che doveva fare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Il mercato dell’ha già vissuto i suoi momenti più alti: dagli acquisti dei parametri zero fino a Josep Martinez e ai rinnovi di contratto. Micheleinfatti la dirigenza su Sportitalia. CONCLUSIONE – Oggi l’ha annunciato ufficialmente l’acquisto dal Genoa del futuro secondo portiere da affiancare a Yann Sommer, vale a dire Josep Martinez. Lo spagnolo guarderà inizialmente le partite dalla panchina. Non è detto però che poi si prenda il posto durante il corso dell’anno come accaduto ad André Onana con Samir Handanovic. La dirigenza sembra sia sulla via della conclusione del mercato in entrata, manca solo un difensore di piede sinistro perda vice ad Alessandro Bastoni. L’infortunio di Tajon Buchanan ha creato questa priorità su cui ora la società sta lavorando per definire la scelta.