Calciomercato Napoli aumenta la concorrenza per un pupillo di Manna | c’è un altro club di Serie A!

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilè molto attivo sul mercato in entrata. Il DSavrebbe individuato un nuovo obiettivo per il. La stagione delè partita questa mattina con il raduno a Castel Volturno. Ilazzurro ha tanta voglia di ripartire dopo la stagione difficile. Uno dei punti cruciali è certamente l’avvento di Antonio Conte, il quale ha chiesto diversi rinforzi. A tal proposito, infatti, il DSavrebbe individuato nuovi profili adeguati allo scacchiere del neo allenatore. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la difesa. Quest’ultima, ha mostrato alcune lacune nella passata stagione, le quali però sarebbero già state risolte in parte grazie all’acquisto di Alessandro Buongiorno. Nel mirino poi continuano ad esserci numerosi profili come Mario Hermoso e non solo.