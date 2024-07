Calcio italiano in lutto il giovane campione muore in un tragico incidente

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 9 luglio 2024) Il mondo delpiange la scomparsa di undeceduto ieri mattina in uncon la moto. Aveva compiuto 21 anni lo scorso 7 aprile, Alberto che è stato strappato dalla vita, dai suoi sogni troppo presto. Leggi anche: Lasciano in auto il figlio di 2 anni, poi la tragedia: la scoperta sui genitori Leggi anche: Nuovo divieto sulla spiaggia in Italia: scatta la multa se ti beccano così Ilin unGiocava nel ruolo di difensore, Alberto Stefano, calciatore del Cervia United. La mattina di lunedì 8 luglio, in sella alla sua moto Honda, in via Cervese a Calabrina, nel Cesenate al confine con la zona di Cervia, ilsi è scontrato contro un’auto Skoda guidata da un 31enne.