Calcio femminile Andrea Soncin | Ultimi 180 minuti decisivi per la qualificazione agli Europei siamo fiduciosi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Tra venerdì 12 e martedì 16 luglio l’Italia si giocherà la possibilità di ottenere ladiretta per la fase finale dei prossimi Campionatidi, in programma nell’estate del 2025. Le Azzurre si apprestano infatti ad affrontare glidue impegni del gruppo A1 contro Olanda (in trasferta) e Finlandia (in casa) dopo aver totalizzato 5 punti nelle prime 4 giornate. Le ragazze del CToccupano attualmente il terzo posto (avanzano le prime due, mentre le altre disputeranno i playoff) a pari punti con la seconda piazza della Norvegia e a -2 dai Paesi Bassi. “completamente concentrati sulla prima partita. C’è grande fiducia, nell’ultimo mese con lo staff abbiamo seguito da vicino il lavoro delle calciatrici e abbiamo ricevuto solo risposte positive.