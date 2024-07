Baleani apre anche a Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Inaugura la gioielleria, ma adei. Sabato scorso, mente in città si accendeva la Notte rosa, le titolari della gioielleria, Anna e Polly, inauguravano la loro sfida su una piazza nuova, ma da tempo ricercata,dei. Come hanno più volte ribadito Anna e Polly, non si tratta di un addio a Riccione. La gioielleria storica in viale Ceccarini rimane un punto fermo per la famiglia. È da qui che tutto è partito e la permanenza a Riccione non è in alcun modo messa in discussione.deirappresenta tuttavia un nuovo inizio in una realtà non dedita al turismo di massa. .