Attenti all’equazione Conte uguale scudetto e agli eccessi di entusiasmo

(Di martedì 9 luglio 2024)diComincia il ritiro precampionato del Napoli. In un clima di rinnovato. Legato alla scelta di De Laurentiis di assumere il miglior tecnico disponibile sul mercato. Con un curriculum zeppo di successi. Uomo determinato. Chiaro fino alla brutalità. Sanguigno. Insomma dotato di quelle caratteristiche umane che rendono estremamente agevole la sua interazione con i tifosi napoletani. E che predispongono l’animo all’ottimismo. L’si sa aiuta. Non c’è dubbio. Ma l’eccesso dipuò provocare equivoci perniciosi. Generando attese poi difficili, se non impossibili, da concretizzarsi. E di conseguenza delusione. Voglio dire con molta chiarezza che se il Napoli l’anno prossimo si classifica tra le prime quattro squadre secondo meavrà ottenuto quasi un miracolo.