Atalanta l’affare è fatto | Caleb Okoli ceduto al Leicester per 15 milioni

(Di martedì 9 luglio 2024) Bergamo –. L’questo pomeriggio ha ufficializzato la vendita definitiva del non ancora 23enne difensore centrale, prodotto del settore giovanile nerazzurro, agli inglesi delCity per 15. A comunicare la fumata bianca nella trattativa con i Blu Foxes lo stesso club bergamasco con una nota: “BC comunica di avera titolo definitivo aCity FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Memeh, 22enne difensore che nello scorso campionato di Serie A ha militato a titolo temporaneo in forza al Frosinone Calcio.BC augura ale migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.” Classe 2001, vicentino di origine nigeriana,ha svolto la trafila nel settore giovanile nerazzurro vincendo lo scudetto Primavera nel 2019, poi due anni in serie B con la Spal e la Cremonese, con cui ha ottenuto la promozione in A.