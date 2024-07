Appello per Fontivegge | Decoro sicurezza idee

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Perugia Progetto, l’associazione che si adopera per ilurbano e ladella Stazione, torna alle sue solite attività di controllo sociale del quartiere. "Almeno un sabato al mese – racconta il portavoce Andrea Fais – specie nel periodo estivo, ormai da anni, uno o più rappresentanti del comitato compiono un sopralluogo per individuare ed annotare problemi e criticità. La situazione - dicono i residenti - sembra stia pericolosamente riproponendo tutti i fenomeni di degrado della scorsa (terribile) estate: giacigli di fortuna in parchi ed anfratti, sporcizia accumulata in aree private, proliferazione di topi, strade sporche, spaccio di stupefacenti e ripetute violazioni dell’ordinanza anti-alcool". Problematiche rese note agli organi competenti.