Altomare | Napoli terrei Simeone Su Di Lorenzo

(Di martedì 9 luglio 2024) Luca, ex calciatore del, è intervenuto aMagazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola? Bel restyling, si è ringiovanito il reparto difensivo e ilsta scegliendo bene in base anche alle indicazioni di Conte. Juan Jesus, Natan e Ostigard? Metterei in uscita Ostigard e lascerei Juan Jesus per dare una mano allo spogliatoio, vista la sua esperienza. A Natan darei un’altra possibilità. Osimhen? Credo che Conte non si vorrebbe privare di uno come Osimhen, ma ci sono clausole e progetti del calciatore. Si deve mettere la parola fine a questa situazione, visto che Conte inizia a lavorare dal primo giorno con i calciatori. In questa fase di mercato ci sta tutto, ma è più produttivo chiudere la questione.